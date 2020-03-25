Перший випадок коронавируса в Одесі: стало відомо про стан зараженого

Перший хворий на коронавірус COVID-19 чоловік в Одеській області знаходиться в селі Фонтанка під Одесою і відчуває себе задовільно.

Про це стало відомо в ході засідання спеціальної комісії в мерії Одеси, заявив в відеозверненні мер Одеси Геннадій Труханов.

"Температури у нього немає. За даними медиків, стан – задовільний", – заявив мер.

Оперативним міським штабом встановлені всі маршрути пересування хворого. Проводиться повна дезінфекція місць його перебування.

Про першого хворого на коронавірус в Одесі відомо, що грип і ГРВІ тести не підтвердили і тест COVID-19 відправили до Києва, де його підтвердили, пише Тelegram-канал "Підслухано Одеса".

14 березня пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він зазначає категоричне бажання покинути лікарню і усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе і пішов самовільно.

Владі, зокрема, хворий надав наступну інформацію: до Києва він прилетів авіарейсом OS661 VIE-KBP (Відень-Київ, посадка 12:20 13.03.2020)

Стало відомо про стан зараженого коронавірусів в Одесі 048.ua

При цьому, хлопець залишив лікарні свій фіктивну адресу, в зв'язку з чим довелося встановлювати його фактичну місце перебування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеська Представниця Олена Ротарі розповсюдила в мережі інформацію про те, що в міській інфекційній лікарні хворим з підозрою на коронавірус не роблять тести і відпускають додому.

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