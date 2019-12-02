Перша жертва зими: в Одеській області пенсіонер загинув через мороз

Пенсіонер із села Шевченкове на півдні Одеської області загинув від перших нічних заморозків в ніч на 2 грудня.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("Вбивство") з поміткою "нещасний випадок". Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Перші морози вбили жителя Одеської області
infokava.com
За попередньою інформацією, загиблий був у гостях і випивав із друзями. Дорогою додому 63-річний чоловік впав, заснув і замерз.
Температура повітря тієї ночі становила приблизно -3 градуси.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одеську область насувається циклон. Першого тижня зими на одеситів чекають сніг та дощі.
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