Перша жертва зими: в Одеській області пенсіонер загинув через мороз

Пенсіонер із села Шевченкове на півдні Одеської області загинув від перших нічних заморозків в ніч на 2 грудня.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("Вбивство") з поміткою "нещасний випадок". Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Перші морози вбили жителя Одеської області infokava.com

За попередньою інформацією, загиблий був у гостях і випивав із друзями. Дорогою додому 63-річний чоловік впав, заснув і замерз.

Температура повітря тієї ночі становила приблизно -3 градуси.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одеську область насувається циклон. Першого тижня зими на одеситів чекають сніг та дощі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!