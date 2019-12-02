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2 грудня • оновлено в 22:01
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Перша жертва зими: в Одеській області пенсіонер загинув через мороз

1.6т
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Пенсіонер із села Шевченкове на півдні Одеської області загинув від перших нічних заморозків в ніч на 2 грудня.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ("Вбивство") з поміткою "нещасний випадок". Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Перші морози вбили жителя Одеської області

Перші морози вбили жителя Одеської області

infokava.com

За попередньою інформацією, загиблий був у гостях і випивав із друзями. Дорогою додому 63-річний чоловік впав, заснув і замерз.

Температура повітря тієї ночі становила приблизно -3 градуси.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одеську область насувається циклон. Першого тижня зими на одеситів чекають сніг та дощі.

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Місце
Україна Одеса
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Хо Хол
Хо Хол
Погибнуть от мороза в -3 градуса только xpюкраинeц способен.
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