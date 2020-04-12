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12 квітня • оновлено в 16:23
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Перша смерть від коронавірусу на Одещині: що відомо про загиблу

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Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Одеській області. Жертвою COVID-19 стала жінка 1959 року народження.

Загибла проживала в місті Подольськ на півночі регіону, повідомив на своїй Facebook-сторінці голова Одеської ОДА Максим Куций.

"На жаль, на Одещині зафіксовано перший летальний випадок пацієнта з коронавірусом. Пішла з життя пацієнтка 1959 року народження в Подольську. Висловлюю глибоке співчуття близьким і рідним", – написав Куций.

Всього ж, за даними ОДА, станом на 10:00 12 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 67 випадків інфікування COVID-19.

При цьому, за інформацією МОЗ, кількість лабораторно підтверджених діагнозів в Одеській області становить 63 випадки.

Дані МОЗ про ситуацію з коронавірусом на ранок 12 квітня

Дані МОЗ про ситуацію з коронавірусом на ранок 12 квітня

Facebook / МОЗ України

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Одеської інфекційної лікарні втекла жінка з підозрою на коронавірус. Вона повернулася з Туреччини поромом у складі групи з 35 осіб і перебувала в зоні обсервації в санаторії "Куяльник". Зараз її шукають.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
карантин новини Одеси
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Одеса Події

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

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