Перехожі в Одесі знайшли загублену на вулиці трирічну дівчинку

Одеські патрульні допомогли знайти маму 3-річній дівчинці, яка загубилася і сама йшла по вулиці Преображенській.

На дитину звернули увагу перехожі, які зупинили дівчинку і викликали правоохоронців, повідомили в Патрульній поліції Одеси.

На вулиці знайшли дитину, що загубилась Патрульна поліція в Одеській області

Інспекторів, що прибули на місце виклику, чекали небайдужі одесити з дівчинкою. Вона не розмовляла, але жестами намагалася показати, де її батьки.

Обстеживши найближчі вулиці, поліцейські розшукали матір. Схвильована жінка розповіла, що "на секунду" відволіклася на молодшу дитину, як старша загубилася.

З жінкою провели профілактичну бесіду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області малолітні діти самі заявили в поліцію на батьків.

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