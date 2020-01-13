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13 січня • оновлено в 14:44
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Пасажирський бус потрапив в моторошну аварію під Одесою: фото з місця НП

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Пасажирський мікроавтобус "Мерседес Спринтер" перекинувся вранці 13 січня на автодорозі Одеса-Южне в районі села Фонтанка.

Водієві довелося вибивати лобове скло ногами, щоб вилізти з буса, повідомляє видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як уточнили в поліції, мікроавтобус рухався без пасажирів. Водій не впорався з керуванням і перекинувся на слизькій дорозі.

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В цей час на інший виклик рухалася група співробітників Патрульної поліції, які зупинилися у місця події і спільно з іншими водіями зуміли поставити автобус на колеса.

Ніхто не постраждав, водій автобуса в поліцію не звертався і поїхав далі своїм ходом.

Пасажирський мікроавтобус перекинувся на трасі Одеса-Южне

Пасажирський мікроавтобус перекинувся на трасі Одеса-Южне

Думська

Пасажирський мікроавтобус перекинувся на трасі Одеса-Южне

Пасажирський мікроавтобус перекинувся на трасі Одеса-Южне

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі жінка вилетіла з маршрутки на повному ходу. Після цього вона втратила пам'ять.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
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