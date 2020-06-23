Паливо із затонулого танкера в Одесі досягло пляжів: з'явилися нові фото та пояснення влади
Пляма нафтопродуктів, які почали витікати із затонулого біля пляжу "Дельфін" в Одесі танкера, збільшилася.
Про це 23 червня повідомило видання "Думская", посилаючись на фотографії нафтових плям депутата міської ради Олександра Захарова.
При цьому в ОДА, мерії та обласній прокуратурі заявляють, що пляма нібито має природне походження і це не нафтопродукти.
Як написали журналісти, пляма розливається в сторону Ланжерона і вже досягла пляжу Отрада.
"Згідно з інформацією Державної екологічної інспекції в Одеській області, станом на 22 червня перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено", – повідомили в пресслужбі мерії Одеси.
Нагадаємо, розлив палива поблизу танкера, що зазнав аварії, помітили 21 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха танкер Delfi під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовлявся евакуюватися й подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Кораблетрощу танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося приголомшливе відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.