Паливо із затонулого танкера в Одесі досягло пляжів: з'явилися нові фото та пояснення влади

Дарина Дурова Події 22:51, 23.06.2020 Оновлено: 00:22, 24.06.2020

Пляма нафтопродуктів, які почали витікати із затонулого біля пляжу "Дельфін" в Одесі танкера, збільшилася.

Про це 23 червня повідомило видання "Думская", посилаючись на фотографії нафтових плям депутата міської ради Олександра Захарова.

При цьому в ОДА, мерії та обласній прокуратурі заявляють, що пляма нібито має природне походження і це не нафтопродукти.

Як написали журналісти, пляма розливається в сторону Ланжерона і вже досягла пляжу Отрада.

"Згідно з інформацією Державної екологічної інспекції в Одеській області, станом на 22 червня перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено", – повідомили в пресслужбі мерії Одеси.

Місце катастрофи танкера Delfi
Джерело: Думская
Місце катастрофи танкера Delfi.
Джерело: Думская

Нагадаємо, розлив палива поблизу танкера, що зазнав аварії, помітили 21 листопада.

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