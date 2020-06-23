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Паливо із затонулого танкера в Одесі досягло пляжів: з'явилися нові фото та пояснення влади

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Події
1,9 т.
Місце катастрофи танкера Delfi

Місце катастрофи танкера Delfi

Пляма нафтопродуктів, які почали витікати із затонулого біля пляжу "Дельфін" в Одесі танкера, збільшилася.

Про це 23 червня повідомило видання "Думская", посилаючись на фотографії нафтових плям депутата міської ради Олександра Захарова.

При цьому в ОДА, мерії та обласній прокуратурі заявляють, що пляма нібито має природне походження і це не нафтопродукти.

Як написали журналісти, пляма розливається в сторону Ланжерона і вже досягла пляжу Отрада.

"Згідно з інформацією Державної екологічної інспекції в Одеській області, станом на 22 червня перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено", – повідомили в пресслужбі мерії Одеси.

Місце катастрофи танкера Delfi.

Місце катастрофи танкера Delfi. Джерело: Думская

Місце катастрофи танкера Delfi.

Місце катастрофи танкера Delfi. Джерело: Думская

Нагадаємо, розлив палива поблизу танкера, що зазнав аварії, помітили 21 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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