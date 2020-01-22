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22 січня • оновлено в 16:33
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Палена горілка не дійшла до одеситів: хто завадив. Фото

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В Одесі Служба безпеки України блокувала потрапляння в торгові мережі 7,2 тисячі літрів контрафактного алкоголю.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Оперативники навідалися на 7 складів, де зберігався фальсифікат під торговими марками відомих брендів з підробленими марками акцизного збору.

Загальна вартість вилученого алкоголю склала 1,3 млн грн. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.199 Кримінального кодексу України. Вона передбачає від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Палена горілка не дійшла до одеситів

Палена горілка не дійшла до одеситів

СБУ

Палена горілка не дійшла до одеситів

Палена горілка не дійшла до одеситів

СБУ

Палена горілка не дійшла до одеситів

Палена горілка не дійшла до одеситів

СБУ

Палена горілка не дійшла до одеситів

Палена горілка не дійшла до одеситів

СБУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України провела обшуки в приміщеннях Державної служби з надзвичайних ситуацій через пожежу в Одеському коледжі.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Служба безпеки України новини Одеси
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