"П***раси, буду всіх закидувати": Одесу накрила серія автопідпалів

В Одесі продовжують палати автомобілі. В ніч на 23 грудня в центрі міста згоріла чергова елітна іномарка. Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю в авто BMW.

Зловмисник підпалив машину на розі вулиць Середня та Скісна приблизно о 3:00 ранку 23 грудня, повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС (щоб подивитися фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

Оскільки поруч із місцем події розміщена пожежна частина, рятувальники швидко прибули на виклик. Протягом 10 хвилин вогонь було локалізовано, а вже о 3:30 НП була повністю ліквідована. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, окрім автомобіля, у якого повністю згорів двигун.

Як пишуть очевидці у Facebook-групі "Підслухано Одеса", кидаючи в автомобіль пляшку із запальною сумішшю, зловмисник кричав, що має намір спалити й інші машини.

"П***раси, буду всіх закидувати", – вигукнув злочинець, підпалюючи іномарку. Кому належить згорілий BMW, поки невідомо.

Зазначимо, що підпали автомобілів у Одеській області стали відбуватися регулярно. Протягом останніх двох місяців це вже четвертий такий випадок з дорогою іномаркою. Причому дві з них належать митникам.

В Одесі спалили Lexus депутата dtp.odessa (скріншот відео)

В Одесі спалили авто начальника митниці Facebook Юрія Бутусова

У порту під Одесою спалили авто заступника начальника митниці Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL

16 грудня на вулиці Пастера згорів позашляховик Lexus, що належить соратнику мера, голові фракції "Довіряй ділам" Одеської облради Олександру Ахмерову.

Трьома тижнями раніше на закритій стоянці на вулиці Івана і Юрія Лип згоріла Shkoda Octavia, що належить родині в.о. начальника Одеської митниці Ігоря Резника.

А 26 жовтня умисний підпал знищив позашляховик Subaru Tribeca, що належить заступнику начальника митного поста "Чорноморський" В'ячеславу Харченку. Злочин було скоєно посеред білого дня на відомчій стоянці прямо біля будівлі митного посту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!