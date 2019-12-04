Головна Новини
4 грудня • оновлено в 16:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Оприлюднено список потерпілих у пожежі в Одесі: стало відомо про першу жертву

Читати матеріал російською

Внаслідок масштабної пожежі в центрі Одеси загинула щонайменше одна людина – це викладачка коледжу 1976 р.н., яка померла у МКЛ №1.

Крім того, в мерії офіційно підтвердили інформацію про чотирьох госпіталізованих дівчат:

  • Чернявська Христина Вікторівна (2002 р.н.);

  • Савельєва Юлія Василівна (2002 р.н.);

  • Куртеєва Марія Ігорівна (2003 р.н.);

  • Свердленко Софія Валеріївна ( 2002 р.н.).

Вони перебувають у Дитячій обласній клінічній лікарні. Ще вісьмох дорослих доставили до міських медустанов.

Новини
Копы-герои спасли из пожара двоих женщин и ребенка в Одессе
Список потерпілих у пожежі в Одесі: стало відомо про першу жертву

Оприлюднено список потерпілих у пожежі в Одесі: стало відомо про першу жертву

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня. Полум'я виникло на третьому поверсі, після чого поширилося на площу 700 кв.м. Зараз вогнем охоплені 4 з 6 поверхів. Горить площа понад 2 тисяч квадратних метрів. У момент виникнення пожежі в будівлі перебувало приблизно 400 осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
13
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги