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21 січня • оновлено в 16:12
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Однорічна дитина ошпарилася окропом на Одещині – малюк в реанімації: подробиці НП

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В Одеській області однорічний малюк облився окропом із чайника. З важкими опіками його доставили в реанімацію.

Подія трапилася в одному з сіл Білгород-Дністровського району, коли мати залишила дитину на кухні без нагляду, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Попередньо встановлено, що увечері 20 січня 21-річна жінка залишила малюка самого на кухні, де закипав електрочайник. Він потягнув за провід і прилад перекинувся, обливши дитину окропом. Мати змастила опіки олією і лише вранці розповіла про подію своїй знайомій, яка викликала місцевого медика. Той одразу сповістив швидку й маленького потерпілого терміново доставили в реанімацію обласного опікового центру.

За наявною у правоохоронців інформацією, за місцем проживання сім'я характеризується позитивно, в поле зору правоохоронців і соціальних служб раніше не потрапляла.

Відомості в ЄРДР внесені за статтею 166 КК України (Злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною). Матері загрожує до 5 років позбавлення волі.

Однорічна дитина ошпарилася окропом на Одещині (ілюстрація)

Однорічна дитина ошпарилася окропом на Одещині (ілюстрація)

Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Болградському районі на півдні Одеської області 5-річний хлопчик згорів живцем у копиці сіна. Дитина гралася зі своєю 7-річною сестрою в сіні неподалік від будинку. У малюка виявилася запальничка, якою він постійно "чиркав", внаслідок чого трапилося займання.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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