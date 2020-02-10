Одесу накриє небезпечний циклон зі Скандинавії: коли чекати негоду

В Одесі в ніч на 11 лютого можливий штормовий вітер. Його пориви можуть досягати 24 м/с.

Погіршення погоди пов'язують з атлантичним циклоном "Сабіна". Він йде в Україну зі Скандинавії і напередодні вже порушив роботу аеропортів Німеччини. Про це пише odessitua.com з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Крім сильного південно-західного вітру, в Одесі ввечері 10 і вночі 11 лютого можливий невеликий дощ. Температура повітря у вівторок може піднятися до +10 градусів.

Одесу накриє небезпечний циклон зі Скандинавії Наталка Діденко / Facebook

Одесу накриє небезпечний циклон зі Скандинавії Одесская жизнь

Як раніше соообщает OBOZREVATEL, в ніч на 6 лютого в Одесі випав перший за нинішню зиму сніг. Снігопад, який тривав кілька годин, закінчився вранці.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram