Одеський інженер-стартапер Василь Тимощук публічно звинуватив засновників та інвесторів проекту Revel Laboratory (3D-моделювання, друк і т.д.) в погрозах, побитті і вимаганні.

Один з них, Іван Чеботаєв, зараз знаходиться через це під слідством, пише AIN.UA (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

За версією потерпілого, в серпні 2019 року він підрядився допомогти у запуску проекту Revel Laboratory Івану Чеботаєву і Давиду Ставніцеру. Завданням підрядника, за його словами, була допомога в підборі обладнання, меблів, консультації по процесу запуску лабораторії тощо. За словами Василя, в якийсь момент замовники стали вимагати від нього виконання не обумовлених раніше функцій – ремонт, закупівлі і набір команди.

1 березня Василю призначили зустріч, на яку, крім замовників, прийшов якийсь Олексій Копашінскій, який став залякувати Тимощука. За словами потерпілого, його спочатку вдарили, а потім, погрожуючи молотком, змусили передати особисте майно, включаючи автомобіль і обладнання його лабораторії. Після цього його також змусили написати розписку про те, що він взяв у борг і зобов'язується повернути 30 тисяч доларів.

Після цього Тимощук написав заяву про вимагання, викрадення і грабіж. За словами інженера, все його майно перебувало в Revel Laboratory, правоохоронці вилучили його. А після того. як Василь написав два поста про конфлікт, йому почали надходити дзвінки з погрозами з невідомих номерів.

Одеський інженер звинуватив партнерів по стартапу в побитті Ростислав Голдберг / youtube (скрін)

Фігурант неприємної історії, один із власників Revel Laboratory Іван Чеботаєв зараз перебуває під слідством. Суд помістив його в СІЗО з правом внесення застави в 420 000 грн.

Ситуацію, що склалася він прокоментував на своїй Facebook-сторінці, визнавши, що поведінка Копашінского була неадекватною.

"Мені дуже шкода, що ця історія сталася, і що вона кине тінь на мій перший власний проект в Одесі, на моїх друзів і їх сім'ї. На жаль, це вже сталося і тепер важливо встановити істину .. .Я прямо зараз збираю факти, щоб не бути голослівним. Останні три дні я провів у ізоляторі тимчасового тримання, куди мене запроторили Васін друзі з поліції. Можливості підготуватися, зібрати інформацію і вивернути її так, щоб захистити себе, у мене не було – на відміну від Васі. Мені знадобиться деякий час " – написав Чеботаєв.

Викласти свою позицію більш детально він пообіцяв пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейських з Одеси підозрюють у викраденні жінки, у якої вони вимагали велику суму грошей. Копи є співробітниками Малиновського відділу поліції Одеси.

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