Одеський "Привоз" спорожнів через карантин. Фото

Одеський "Привоз" через карантин поступово припиняє роботу. Там закрилося абсолютна більшість торгових точок з одягом, поступово перестають працювати продавці їжі. Багато з них перестали приїжджати з інших районів області.

Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Рішення про повне закриття ринків може бути прийнято тільки після введення в Україні надзвичайного стану. В уряді поки не визначилися з цим питанням.

Одеський "Привоз" спорожнів через карантин Odessa.online

Одеський "Привоз" спорожнів через карантин Odessa.online

Одеський "Привоз" спорожнів через карантин Odessa.online

Одеський "Привоз" спорожнів через карантин Odessa.online

Одеський "Привоз" спорожнів через карантин Odessa.online

Одеський "Привоз" спорожнів через карантин Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі городяни перекрили трамвайну колію, заблокувавши рух трамваїв на селищі Котовського. Люди протестують проти обмежень за кількістю перевезених міським транспортом пасажирів, введених владою в зв'язку з карантином через коронавирус.

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