В одеському п'ятизірковому готелі "Каліфорнія" прокоментували відмову в розміщенні гостям із Китаю. Такі заходи вжиті у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Піднебесній.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на адміністратора готелю.

"Ми дивимося паспортні дані. Якщо клієнт прибув із Китаю, то ми змушені йому відмовити в поселенні через коронавірус. Ми турбуємося про здоров'я наших відвідувачів", – зазначила адміністраторка.

Нагадаємо, що в Одесі в готелі "Каліфорнія" на Єврейській вулиці вирішили не надавати номери тим, хто прибув із Китаю. Там на рецепції розмістили оголошення: "Просимо вибачення, але проживання в готелі гостям із Китаю заборонено".

Одеський готель виправдався через скандал з китайцями odessa.online

Як писав OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений в Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Нещодавно секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні планують найближчим часом розробити власну тест-систему для діагностики нового коронавірусу 2019-nCoV.

Він додав, що в країні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. Водночас 51 українець зараз перебуває в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

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