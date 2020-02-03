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3 лютого • оновлено в 13:10
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Одеський готель виправдався через скандал з китайцями

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В одеському п'ятизірковому готелі "Каліфорнія" прокоментували відмову в розміщенні гостям із Китаю. Такі заходи вжиті у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Піднебесній.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на адміністратора готелю.

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"Ми дивимося паспортні дані. Якщо клієнт прибув із Китаю, то ми змушені йому відмовити в поселенні через коронавірус. Ми турбуємося про здоров'я наших відвідувачів", – зазначила адміністраторка.

Нагадаємо, що в Одесі в готелі "Каліфорнія" на Єврейській вулиці вирішили не надавати номери тим, хто прибув із Китаю. Там на рецепції розмістили оголошення: "Просимо вибачення, але проживання в готелі гостям із Китаю заборонено".

Одеський готель виправдався через скандал з китайцями

Одеський готель виправдався через скандал з китайцями

odessa.online

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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