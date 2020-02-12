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12 лютого • оновлено в 16:14
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Одеських чиновників підозрюють у багатомільйонній крадіжці

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Чиновників Одеської міської ради підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За версією слідства, махінації відбулися при оформленні документів на проведення робіт по ремонту і реставрації будівель в історичній частині Одеси.

Серед підозрюваних – чиновники Управління капітального будівництва мерії і один з депутатів міської ради, повідомили в прес-службі Київського суду Одеси.

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Згідно з матеріалами кримінальної справи, посадові особи міськради з порушеннями уклали договори з фірмою "Строй-еліт" на реставрацію пам'яток архітектури на вулицях Рішельєвській і Пушкінській на суми 12,6 і 1,6 мільйона гривень відповідно, а також деяких інших будівель в історичній частині міста .

Зокрема, слідство цікавлять оригінали установчих і статутних документів фірми-підрядника, її договори з мерією на проведення робіт за бюджетні кошти, акти виконаних робіт і так далі.

Суд дозволив слідству вивчити ці документи, причому без повідомлення представників "Строй-еліт", визнавши обґрунтованими аргументи слідчого про можливе знищення або підробки документів в зв'язку з відкриттям виробництва.

Одеських чиновників підозрюють у багатомільйонній крадіжці (ілюстрація)

Одеських чиновників підозрюють у багатомільйонній крадіжці (ілюстрація)

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня слідчі ГБР затримали двох одеських поліцейських за підозрою в шахрайстві і зловживанні службовим становищем. За даними слідства, правоохоронці допомогли іноземному злочинцеві відібрати у двох українських підприємців майже 20 тисяч євро.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Махно Володимир
Махно Володимир
зеля займись этим мэром уепком трухановым и его компашкой!
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