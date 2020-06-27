Одеські пляжі в розпал коронавірусу заповнені людьми. Відео

В Одесі люди відпочивають на пляжах, не дотримуючись правил соціального дистанціювання і не використовуючи захисних засобів.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Teza. Як видно на кадрах, шезлонги відпочиваючих знаходяться близько один до одного. Також люди активно купаються в морі.

"Одеські пляжі вже забиті людьми. Яким все одно на дистанцію і коронавірусні рекорди кожен день", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу. В Одеській області зафіквіровано 1 567 випадків інфікування.

(Відео Telegram-каналу Teza)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України закликало посилити контроль за дотриманням заходів безпеки в транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей.

Раніше рішенням Кабміну дію адаптивного карантину в Україні продовжили до 31 липня.