В Одесі працівники електромонтажної служби ледь не вбили жінку, яка перебувала на пасажирському сидінні біля вікна в маршрутному таксі. У вікно потрапив елемент стовпа, який міняли ремонтники.

Як повідомили очевидці в телеграм-каналі "Підслухано Одеса", пригода сталася з пасажиром маршрутки №214 на Наявному провулку. (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця)

Одеські електромонтери ледь не вбили пасажирку маршрутки Соціальні мережі

Електромонтери проводили роботи по заміні опори лінії електропередач. Робочий, що забрався на стовп, скидав вниз демонтовані елементи, один з яких влучив в скло маршрутки, що проїзджала поруч. У цей момент біля вікна перебувала жінка. Уламки розбитого скла ледь не потрапили їй в голову. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі центральної частини Одеси залишилися без теплопостачання через аварію на тепломережах, відремонтувати які комунальники не можуть через якогось "секретного" кабелю.

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