Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі": яскраві фото

Одеські екстремали 28 листопада побували на затонулому на пляжі "Дельфін" танкері "Делфі". Вони підпливли до судна на каяках і зробили яскраві фото на борту.

Фоторепортаж на своїй сторінці в Facebook опублікував одеський екстремал і руфер Євген Лата (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

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"Я не любитель банальних селфі, тому ми з Mamantenak Oleg і Michelle Armand вирішили зробити селфі максимально близько :)", - написав Лата.

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі" Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі" Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі" Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі" Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі" Eugene Lata / Facebook

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