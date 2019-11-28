Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі": яскраві фото

3.9т
Читати матеріал російською

Одеські екстремали 28 листопада побували на затонулому на пляжі "Дельфін" танкері "Делфі". Вони підпливли до судна на каяках і зробили яскраві фото на борту.

Фоторепортаж на своїй сторінці в Facebook опублікував одеський екстремал і руфер Євген Лата (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Новини
До місця аварії танкера в Одесі потягнулися мисливці за селфі

"Я не любитель банальних селфі, тому ми з Mamantenak Oleg і Michelle Armand вирішили зробити селфі максимально близько :)", - написав Лата.

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Eugene Lata / Facebook

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"

Eugene Lata / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Унитазы растащили?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги