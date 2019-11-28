Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі": яскраві фото

Одеські екстремали 28 листопада побували на затонулому на пляжі "Дельфін" танкері "Делфі". Вони підпливли до судна на каяках і зробили яскраві фото на борту.
Фоторепортаж на своїй сторінці в Facebook опублікував одеський екстремал і руфер Євген Лата (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).
"Я не любитель банальних селфі, тому ми з Mamantenak Oleg і Michelle Armand вирішили зробити селфі максимально близько :)", - написав Лата.
Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"
Eugene Lata / Facebook
Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"
Eugene Lata / Facebook
Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"
Eugene Lata / Facebook
Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"
Eugene Lata / Facebook
Одеські екстремали залізли на затонулий танкер "Делфі"
Eugene Lata / Facebook
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Корабельна аварія танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
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