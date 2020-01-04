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4 січня • оновлено в 12:36
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Одеситка забила до смерті качалкою колишнього чоловіка: моторошне відео з місця подій. 18+

1.4т
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В Одесі під час новорічного застілля жінка вбила колишнього чоловіка качалкою. Вона кілька разів ударила його по голові.

Одеситка запросила колишнього чоловіка в гості, щоб відсвяткувати разом Новий рік. Вони продовжували підтримувати гарні стосункі після розлучення. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Пара випила і між ними виник конфлікт. Жінка взяла дерев'яну качалку для тіста і кілька разів вдарила 43-річного колишнього чоловіка по голові. Він помер на місці.

Після вбивця викликала поліцію і повідомила, що над нею вчинили насильницькі дії. Правоохоронці приїхали і зафіксували факт злочину саме з боку колишньої дружини убитого. 40-річну підозрювану затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області ревнивець через дружину ледь не вбив сусіда. Чоловік ударив недруга молотком по голові.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
вбивство новини Одеси
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