Одеситка забила до смерті качалкою колишнього чоловіка: моторошне відео з місця подій. 18+

В Одесі під час новорічного застілля жінка вбила колишнього чоловіка качалкою. Вона кілька разів ударила його по голові.

Одеситка запросила колишнього чоловіка в гості, щоб відсвяткувати разом Новий рік. Вони продовжували підтримувати гарні стосункі після розлучення. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пара випила і між ними виник конфлікт. Жінка взяла дерев'яну качалку для тіста і кілька разів вдарила 43-річного колишнього чоловіка по голові. Він помер на місці.

Після вбивця викликала поліцію і повідомила, що над нею вчинили насильницькі дії. Правоохоронці приїхали і зафіксували факт злочину саме з боку колишньої дружини убитого. 40-річну підозрювану затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області ревнивець через дружину ледь не вбив сусіда. Чоловік ударив недруга молотком по голові.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!