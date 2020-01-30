Одеситка продавала молодих українок в сексрабство: фото, відео і подробиці скандалу

В Одесі правоохоронці затримали 30-річну жінку, яка відправляла молодих українок до борделів Кіпру.

Сутенерку затримали в одеському аеропорту при спробі відправити за кордон чергову дівчину. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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У підозрюваної виявили паспорт дівчини, квитки, мобільний телефон та інші докази злочинної діяльності.

За даними поліції, жінка вербувала дівчат для заняття проституцією протягом двох місяців. Обіцяла від півтори до трьох тисяч доларів, половину з яких "працівниці" повинні були віддавати господарям борделів. Витрати на виготовлення закордонних паспортів і переліт дівчат сутенерша брала на себе при умові відшкодування після першої зарплати.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми). Її взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 630 тис. Грн. Сутернерці загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Одещина стала лідером за кількістю повій в Україні. У 2019 року в регіоні було виявлено 229 жінок легкої поведінки, яких затримували 626 раз.

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