Одещину може затопити найближчими днями: еколог вказав на небезпеку паводків

Галина Остаповець Події 12:35, 2.07.2020 Оновлено: 13:26, 2.07.2020

Через стрімке підвищення рівня води в річці Дністер найближчими днями можливе підтоплення траси Одеса – Рені, а також житлових будинків та присадибних ділянок у Біляївському районі.

Інформацію в коментарі OBOZREVATEL підтвердив одеський еколог Іван Русєв. Імовірність підтоплення він оцінює на 70% через південний напрямок вітру.

"Імовірність підтоплення є. Якщо вітер буде попутним, тобто північним, то вода швидко відійде до моря й повені не буде, але якщо змінить напрямок на південний – трасу затопить. Імовірність – 70%. З погляду третьої концепції клімату, а саме його розбалансованості, можливі зливи, які провокуватимуть великі підтоплення на Одещині. Регіон може затопити, як Буковель. Одеса розташована на найбільших у світі карстових печерах, які мають катакомби. Рівень ґрунтових вод зараз дуже високий, катакомби заповнені, щойно буде велика злива – місто затопить", – запевнив він.

За даними Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, за 1 липня рівень річки Дністер та Турунчук піднялися на 5-10 см. Заплави вздовж Дністра заповнені водою, вона наблизилася впритул до траси Одеса – Рені.

Рівень річок Дністер та Турунчук піднявся на 5-10 см.
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Рівень річок Дністер та Турунчук піднявся на 5-10 см.
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Рівень річок Дністер та Турунчук піднявся на 5-10 см.
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю
Рівень річок Дністер та Турунчук піднявся на 5-10 см.
Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня найбільший гірськолижний курорт в Україні "Буковель" затопило внаслідок масштабної повені на заході України. Кілька проїздів до курорту було повністю зруйновано водою.

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