Одеса "попливла" через сильну зливу: рух транспорту паралізувало. Фото і відео

У вівторок, 30 червня, сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць.

Про це повідомила Думська. Так, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський спуск перетворився на справжній водоспад (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Наразі рух через затоплену Митну площу відкрито, незважаючи на те, що б'ють із люків фонтани. Легкові автомобілі і маршрутки проїжджають, а ось тролейбуси чекають повного сходу води.

На місці працюють комунальники й екскаватор, який виїхав із порту.

Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць Думська

Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць Думська

Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць Думська

Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 30 червня, в Одеській області пронісся потужний смерч. Відео з місця події в мережі опублікували очевидці.