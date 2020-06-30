Одеса "попливла" через сильну зливу: рух транспорту паралізувало. Фото і відео

Події 17:29, 30.06.2020 Оновлено: 17:53, 30.06.2020

У вівторок, 30 червня, сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць.

Про це повідомила Думська. Так, залило Балківську і частину Приморської, а Ланжеронівський спуск перетворився на справжній водоспад (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Наразі рух через затоплену Митну площу відкрито, незважаючи на те, що б'ють із люків фонтани. Легкові автомобілі і маршрутки проїжджають, а ось тролейбуси чекають повного сходу води.

На місці працюють комунальники й екскаватор, який виїхав із порту.

Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць
Думська
Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць
Думська
Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць
Думська
Сильна злива пролилася над Одесою і частково затопила кілька центральних вулиць
Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 30 червня, в Одеській області пронісся потужний смерч. Відео з місця події в мережі опублікували очевидці.

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

ЄС через Україну затвердив продовження санкцій проти Росії на пів року

Під ОП влаштували протест з унітазами проти ексрегіонала Шкарлета. Фото акції

У зворотному не переконаєте, – Третьякова пояснила свої слова про дітей "низької якості"

Скандальна "слуга" Третьякова звинуватила родичів зниклих безвісти на Донбасі в обмані через "великі гроші"

Клітіна в напівголому відео заявила про створення партії