Очевидці розповіли про "згубне місце" на пляжі під Одесою, де потонуло подружжя

Ймовірною причиною смерті подружжя на курорті "Катранка" Одеської області могло стати відбійна течія, в яке потрапили люди.

Очевидці трагедії розповіли, що трагедії на цьому пляжі були і раніше, передає ТСН.

"Моя думка така, що там вимило течією перепад глибин, і в невеликий шторм сильне зворотне перебіг. Там треба бути обережним, а краще взагалі обходити", – розповів Олексій Левченко, який намагався разом з іншими очевидцями врятувати жінку.

Євген Ярославаскій повідомив, що пляж на Катранка не обладнаний медпунктом і рятувальною вишкою, тому плавати там небезпечно.

"Ті хто, їде відпочивати в Катранка, повинні розуміти, що курорт відносно малолюдний, і інфраструктура знаходиться в зародковому стані ... Якщо щось трапиться, то сподіватися потрібно тільки на себе і оточуючих", – зазначив він.

Інший очевидець трагедії Валентин Щербина зазначив, що в шторм купатися в затоці небезпечно.

"Заходячи в невелику затоку поруч з прірвою, течія відбивається від берега і йде в море. А поруч – течія з прірви, вони з'єднуються, і посилюється загальний ефект. Якщо з прірви течії немає, можна вигребти. Якщо шторм невеликий – також не страшно я ходив сто раз. Але якщо з прірви сильна течія – там і в спокійну погоду складно пройти ", – попередив він.

Пояснимо, що відбійна течія – це тип морських і океанічних течій, яка спрямована під прямим кутом до берега і утворюється в процесі відходження потоку води в сторону моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області, в селі Лиман потонули чоловік і жінка: жінку намагалися врятувати, а тіло чоловіка знайшли пізніше.