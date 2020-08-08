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Очевидці розповіли про "згубне місце" на пляжі під Одесою, де потонуло подружжя

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Події
8,3 т.
Очевидці розповіли про 'згубне місце' на пляжі під Одесою, де потонуло подружжя

Під Одесою потонули чоловік і жінка.

Ймовірною причиною смерті подружжя на курорті "Катранка" Одеської області могло стати відбійна течія, в яке потрапили люди.

Очевидці трагедії розповіли, що трагедії на цьому пляжі були і раніше, передає ТСН.

"Моя думка така, що там вимило течією перепад глибин, і в невеликий шторм сильне зворотне перебіг. Там треба бути обережним, а краще взагалі обходити", – розповів Олексій Левченко, який намагався разом з іншими очевидцями врятувати жінку.

Євген Ярославаскій повідомив, що пляж на Катранка не обладнаний медпунктом і рятувальною вишкою, тому плавати там небезпечно.

"Ті хто, їде відпочивати в Катранка, повинні розуміти, що курорт відносно малолюдний, і інфраструктура знаходиться в зародковому стані ... Якщо щось трапиться, то сподіватися потрібно тільки на себе і оточуючих", – зазначив він.

Інший очевидець трагедії Валентин Щербина зазначив, що в шторм купатися в затоці небезпечно.

"Заходячи в невелику затоку поруч з прірвою, течія відбивається від берега і йде в море. А поруч – течія з прірви, вони з'єднуються, і посилюється загальний ефект. Якщо з прірви течії немає, можна вигребти. Якщо шторм невеликий – також не страшно я ходив сто раз. Але якщо з прірви сильна течія – там і в спокійну погоду складно пройти ", – попередив він.

Пояснимо, що відбійна течія – це тип морських і океанічних течій, яка спрямована під прямим кутом до берега і утворюється в процесі відходження потоку води в сторону моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області, в селі Лиман потонули чоловік і жінка: жінку намагалися врятувати, а тіло чоловіка знайшли пізніше.

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