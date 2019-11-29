НП в аеропорту "Одеса": турецька авіакомпанія відновлює польоти

З 30 листопада авіакомпанія Turkish Airlines відновлює польоти в Одесу, які були припинені на час розслідування обставин аварійної посадки в аеропорту "Одеса" турецького Boeing 737.

Рейси Одеса-Стамбул і Стамбул-Одеса знову з'явилися на онлайн-табло аеропорту "Одеса" в списку запланованих, - повідомив кореспондент OBOZREVATEL .

Turkish Airlines повертається до Одеси dumskaya.net

Перший після майже тижневої перерви літак зі Стамбула приземлиться в Одесі о 9:00 годині 30 листопада. А через 55 хвилин після цього запланований виліт рейсу Одеса-Стамбул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада авіакомпанія Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу на час внутрішнього розслідування аварії в одеському аеропорту, коли у літака Boeing 737 при посадці відламало шасі.

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