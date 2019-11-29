Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

НП в аеропорту "Одеса": турецька авіакомпанія відновлює польоти

1.1т
Читати матеріал російською

З 30 листопада авіакомпанія Turkish Airlines відновлює польоти в Одесу, які були припинені на час розслідування обставин аварійної посадки в аеропорту "Одеса" турецького Boeing 737.

Рейси Одеса-Стамбул і Стамбул-Одеса знову з'явилися на онлайн-табло аеропорту "Одеса" в списку запланованих, - повідомив кореспондент OBOZREVATEL .

Новини
В Одеському аеропорту трапилася чергова небезпечна НП з літаком: що відомо
Turkish Airlines повертається до Одеси

Turkish Airlines повертається до Одеси

dumskaya.net

Перший після майже тижневої перерви літак зі Стамбула приземлиться в Одесі о 9:00 годині 30 листопада. А через 55 хвилин після цього запланований виліт рейсу Одеса-Стамбул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада авіакомпанія Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу на час внутрішнього розслідування аварії в одеському аеропорту, коли у літака Boeing 737 при посадці відламало шасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси аварія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги