Ножем у груди і живіт: в Одесі виправдали начальника СІЗО у справі про звіряче вбивство

Суд виправдав колишнього начальника СІЗО Одеси, в якому в серпні 2017 року ув'язнений убив і розчленував співробітницю установи.

Екс-начальник ізолятора В'ячеслав Коваль, звинувачений у службовій недбалості, виправданий за відсутністю складу злочину, йдеться в постанові Малиновського районного суду Одеси.

Малиновський суд Одеси

У рішенні суду нагадали, що 17 серпня 2017 р. ув'язнений Василь Чемеріз, перебуваючи на території господарського двору СІЗО, вбив інспектора Олену Порошенко, потім сокирою розчленував її тіло і заховав в сміттєвому баку.

Начальнику установи інкримінували те, що він знав про порушення режиму ув'язненим, але не вжив необхідних заходів, а також те, що у в'язня була заборонена холодна зброя.

Службова перевірка Міністерства юстиції встановила, що ув'язнений постійно проживав на території свинарника, але начальник СІЗО свою провину заперечував та заявляв, що ізолятор постійно перевіряли представники прокуратури, які не фіксували проживання Чемеріза в свинарнику.

В результаті суд зазначив, що смерть жінки настала не в результаті невиконання начальником СІЗО покладених на нього обов'язків, а в результаті навмисних дій іншої особи. Також судді прийшли до висновку про відсутність в діях Коваля об'єктивної і суб'єктивної сторони злочину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 р Малиновський суд Одеси засудив арештанта Чемеріза за вбивство інспектора до довічного позбавлення волі.

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