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20 лютого • оновлено в 11:21
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"Небезпечно для життя": в Одесі нахабний забудовник захопив ще один пляж

1.6т
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В Одесі на 10-й станції Великого Фонтану готельний комплекс "Марістела" перекрив містянам доступ на пірс.

Про це повідомляє Думська з посиланням на пост в Facebook одесита Віктора Олександровича (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Ще не так давно доступ на пісрс був відкритий і на нього можна було піднятися по сходах. Зараз їх демонтували і на гідрозахисній споруді загального користування встановили поручні. Рік тому в цьому місці одесити помітили таблички, що знаходиться на пляжі під "Марістелою" небезпечно для життя.

Будівля біля самого берега моря належить відомій в Одесі сім'ї Круків. Батько та два сини в різний час займали депутатські крісла і контролювали морськой логістичний бізнес в портах "Великої Одеси".

Спочатку власники готелю обіцяли модернізувати стару рятувальну станцію на березі моря і побудувати невеличкий дайвінг-центр, але пізніше там з'явилася висотка з апартаментами, спа-салоном і рестораном. Зараз на нещодавно загальнодоступний пірс можна потрапити тільки з території "Марістела".

"Майже три місяці не ходив на пляж на 10-ю ст. В. Фонтану. У мене немає слів, вони бл*дь охреніли! Марістела вирішила тихенько зламати сходи і поставити огорожу і тепер на пірс можна потрапити тільки з території "Марістела". Точніше не можна потрапити, тому що охорона Вас туди не пустить", – написав Віктор Олександрович.

В Одесі нахабний забудовник захопив ще один пляж

В Одесі нахабний забудовник захопив ще один пляж

Думська

В Одесі нахабний забудовник захопив ще один пляж

В Одесі нахабний забудовник захопив ще один пляж

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з підприємств Одеси – депутата обласної ради. Він причетний до присвоєння бюджетних коштів, виділених на реконструкцію з'єднувального каналу між Тилігульським ліманом і Чорним морем.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Гоша Злой
Гоша Злой
одесситы, вы достойны этого раз так ненавидите патриотов Украины и готовы прогнуться под парашу
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Гоша Злой, Одесса одесситам, вам скотам галичина
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