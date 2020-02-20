"Небезпечно для життя": в Одесі нахабний забудовник захопив ще один пляж

В Одесі на 10-й станції Великого Фонтану готельний комплекс "Марістела" перекрив містянам доступ на пірс.

Про це повідомляє Думська з посиланням на пост в Facebook одесита Віктора Олександровича (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Ще не так давно доступ на пісрс був відкритий і на нього можна було піднятися по сходах. Зараз їх демонтували і на гідрозахисній споруді загального користування встановили поручні. Рік тому в цьому місці одесити помітили таблички, що знаходиться на пляжі під "Марістелою" небезпечно для життя.

Будівля біля самого берега моря належить відомій в Одесі сім'ї Круків. Батько та два сини в різний час займали депутатські крісла і контролювали морськой логістичний бізнес в портах "Великої Одеси".

Спочатку власники готелю обіцяли модернізувати стару рятувальну станцію на березі моря і побудувати невеличкий дайвінг-центр, але пізніше там з'явилася висотка з апартаментами, спа-салоном і рестораном. Зараз на нещодавно загальнодоступний пірс можна потрапити тільки з території "Марістела".

"Майже три місяці не ходив на пляж на 10-ю ст. В. Фонтану. У мене немає слів, вони бл*дь охреніли! Марістела вирішила тихенько зламати сходи і поставити огорожу і тепер на пірс можна потрапити тільки з території "Марістела". Точніше не можна потрапити, тому що охорона Вас туди не пустить", – написав Віктор Олександрович.

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