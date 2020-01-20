Не церемонилися ні з ким: в поліції розповіли про роботу гопників-гастролерів з Одеси. Відео

Підозрювані в серії розбійних нападів і пограбувань в Одеській, Київській та Миколаївській областях, затримані в Одесі, діяли за заздалегідь спланованою схемою і з особливим цинізмом.

Жертвами банди уродженців країн ближнього зарубіжжя, віком 21-27 років, стали не менше 10 простих перехожих і відвідувачів розважальних закладів, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

До відвідувачів розважальних закладів застосовувався метод "дружніх обіймів". Дочекавшись на вулиці напідпитку клієнта, зловмисники підходили до нього під виглядом "хороших знайомих" і стискували його в обіймах. У цей час у жертви непомітно вилучалися цінності, прикраси та гроші. Якщо клієнт починав розуміти, що відбувається, з ним не церемонилися, все одно забрали в нього все цінне, але вже із застосуванням сили.

З перехожими на вулицях у бандитів була інша розмова. Підлітаючи на автомобілі до потенційної жертви, зловмисники нападали на неї, відбирали все цінне і швидко їхали геть. Щоб не бути спійманими, підозрювані змінювали місця нападів, "гастролюючи" по різних містах України.

Банду спіймали "на гарячому", коли її члени відкрито заволоділи майном відвідувача розважального закладу в центрі Одеси. Під час затримання та при обшуках у підозрюваних було вилучено вогнепальну зброю, наркотики, ювелірні вироби, гроші, мобільні телефони та інші речові докази їх протиправної діяльності.

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Dumskaya

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Dumskaya

В Одесі затримали особливо небезпечну банду Dumskaya

Зараз все четверо затриманих поміщені під варту. Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 186 КК України (грабіж із застосуванням насильства за попередньою змовою групою осіб). Винним загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на двох пішоходів. В результаті чоловіка 1970 р.н. і жінку 1972 р.н. госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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