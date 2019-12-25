Не поділили мікрофон: на Одещині дівчата жорстко побилися через караоке

Дві молоді жінки напідпитку побилися в одному з караоке-барів Ізмаїла в Одеській області, не поділивши мікрофон.

Розгорівся конфлікт, в ході якого одна з жінок побила суперницю, а потім ще й забрала її куртку і мобільний телефон. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

В Ізмаїлі дівчата побилися через караоке newinform.com

Поліцейські, до яких звернулася потерпіла, швидко встановили особу правопорушниці – їй виявилася 24-річна ізмаільчанка.

Дівчині повідомили про підозру в крадіжці і заподіянні умисних легких тілесних ушкоджень. В якості запобіжного заходу суд обрав їй домашній арешт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у одеської пенсіонерки вкрали мільйон гривень.

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