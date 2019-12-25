Головна Новини
25 грудня • оновлено в 12:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Не поділили мікрофон: на Одещині дівчата жорстко побилися через караоке

435
Читати матеріал російською

Дві молоді жінки напідпитку побилися в одному з караоке-барів Ізмаїла в Одеській області, не поділивши мікрофон.

Розгорівся конфлікт, в ході якого одна з жінок побила суперницю, а потім ще й забрала її куртку і мобільний телефон. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

В Ізмаїлі дівчата побилися через караоке

В Ізмаїлі дівчата побилися через караоке

newinform.com

Новини
Під Одесою п'яний водій побив поліцейського, який зупинив його машину

Поліцейські, до яких звернулася потерпіла, швидко встановили особу правопорушниці – їй виявилася 24-річна ізмаільчанка.

Дівчині повідомили про підозру в крадіжці і заподіянні умисних легких тілесних ушкоджень. В якості запобіжного заходу суд обрав їй домашній арешт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у одеської пенсіонерки вкрали мільйон гривень.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги