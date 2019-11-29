В Одесі екстрено сів літак з сотнею людей на борту: що сталося

Пасажирський літак Embraer E-195 рейсу OS675 Відень-Дніпро здійснив вимушену посадку в аеропорту Одеси вдень 29 листопада.
Літак авіакомпанії "Австрійські Авіліні" не зміг приземлитися в Дніпрі через сильний туман. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі Одеського аеропорту.
Карта польоту рейсу OS675 Відень-Дніпро
flightradar24.com (скріншот)
В результаті пілоти прийняли рішення піти на запасний аеродром в Одесу.
На борту лайнера перебували понад сто пасажирів.
Літак здійснив вимушену посадку в Одесі
Austrian Airlines
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одеському аеропорту відбулося чергове небезпечне ПП. У одного з літаків відмовив двигун.
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