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30 листопада • оновлено в 10:56
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В Одесі екстрено сів літак з сотнею людей на борту: що сталося

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Пасажирський літак Embraer E-195 рейсу OS675 Відень-Дніпро здійснив вимушену посадку в аеропорту Одеси вдень 29 листопада.

Літак авіакомпанії "Австрійські Авіліні" не зміг приземлитися в Дніпрі через сильний туман. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі Одеського аеропорту.

Карта польоту рейсу OS675 Відень-Дніпро

Карта польоту рейсу OS675 Відень-Дніпро

flightradar24.com (скріншот)

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В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула: стала відома причина

В результаті пілоти прийняли рішення піти на запасний аеродром в Одесу.

На борту лайнера перебували понад сто пасажирів.

Літак здійснив вимушену посадку в Одесі

Літак здійснив вимушену посадку в Одесі

Austrian Airlines

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одеському аеропорту відбулося чергове небезпечне ПП. У одного з літаків відмовив двигун.

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