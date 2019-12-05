За трагедією стоїть Яценюк? Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі

Жертвами страшної пожежі в одеському коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу стали від 10 до 15 осіб.
Про це OBOZREVATEL повідомило джерело, близьке до поліції Одеси.
Воно же зазначає, що причину трагедії потрібно шукати в мораторії на перевірки бізнесу, який чотири рази вводився колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і підтримувався минулим скликанням Верховної Ради.
"Це результат поблажок бізнесу на перевірки від прем'єра Яценюка і парламенту минулого скликання", – підкреслює джерело.
Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня.
У мережі з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежних.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою страшної пожежі є 17-річна студентка. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".