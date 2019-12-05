За трагедією стоїть Яценюк? Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі

Жертвами страшної пожежі в одеському коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу стали від 10 до 15 осіб.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело, близьке до поліції Одеси.

Воно же зазначає, що причину трагедії потрібно шукати в мораторії на перевірки бізнесу, який чотири рази вводився колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і підтримувався минулим скликанням Верховної Ради.

"Це результат поблажок бізнесу на перевірки від прем'єра Яценюка і парламенту минулого скликання", – підкреслює джерело.

Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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