Головна Новини
5 грудня • оновлено в 13:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

За трагедією стоїть Яценюк? Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі

11.6т
Читати матеріал російською

Жертвами страшної пожежі в одеському коледжі економіки, права та ресторанного бізнесу стали від 10 до 15 осіб.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело, близьке до поліції Одеси.

Воно же зазначає, що причину трагедії потрібно шукати в мораторії на перевірки бізнесу, який чотири рази вводився колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і підтримувався минулим скликанням Верховної Ради.

Новини
З'явилися свіжі дані про постраждалих у одеській пожежі

"Це результат поблажок бізнесу на перевірки від прем'єра Яценюка і парламенту минулого скликання", – підкреслює джерело.

Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі

Названо шокуюче число жертв пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
47
14
Смішно
1
Цікаво
95
Сумно
27
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
При чому тут Яценюк? По-перше, коледж - це не бізнес, це освітній заклад, і його перевірки проводяться за іншими правилами. По-друге, нова влада прийняла нові правила перевірки бізнесу, ще більш поблажливі за попередні. Як видно, коледж знаходиться у старій будівлі з дерев'яними перекриттями. Найменша іскра від сигарети чи замикання електромережі гарантує пожежу. І це буде продовжуватися, допоки такі, як Колмойський і Зеленський будуть перекачувати державні гроші у офшори, не сплачуючи податки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Точно, виноват не руководитель учереждения, который не обеспечил пожаробезопасность, а конкретно - Яценюк. Приехал из Чечни и тут набедокурил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Селюки уничтожают русские города
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини

Топпублікації

Топблоги