Названо обвинувачених у пожежі в Одеському коледжі, яка забрала життя 16 осіб

Кирило Лютий Події 23:57, 30.06.2020 Оновлено: 00:04, 1.07.2020

Правоохоронці завершили розслідування справи про пожежу в Одеському коледжі, у результаті чого загинули 16 осіб. У Приморський районний суд Одеси вже направили обвинувальні акти.

Як повідомила пресслужба обласної прокуратури, обвинувачення стосуються директора коледжу, завідувача господарством, завідувача денного відділення економіки та підприємництва, а також ексзаступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Їх звинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі в навчальному закладі.

Відкрито провадження у ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

У прокуратурі розповіли, що під час досудового розслідування допитали 286 осіб (свідків, очевидців події, які постраждали), провели упізнання загиблих, невідкладний огляд місця події і приміщень будівлі, який тривав із 4 до 12 грудня 2019 року, 65 виїмок документів, провели 61 судову експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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