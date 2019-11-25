Напоїв і скористався: в Одесі вітчим зґвалтував неповнолітню падчерку

В Одесі вітчим зґвалтував неповнолітню падчерку. Дівчинці ледь виповнилося 15 років.

За словами постраждалої, 53-річний вітчим напоїв її вином, після чого вона заснула. А прокинулася від того, що вітчим вступив з нею в статевий акт. Про це інформує пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вітчим зґвалтував падчерку в Одесі (Ілюстрація) belnovosti.by

Після того, як мати дівчинки звернулася до правоохоронців, постраждалу оглянули медики, які підтвердили факт злочину.

Також з місця злочину поліція вилучила речові докази.

За фактом події почато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України ("Згвалтування, вчинене щодо неповнолітнього"). Підозрюваного помістили під варту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві відбулося звіряче групове згвалтування. Потерпіла пояснила, що під час спільного вживання алкоголю двоє чоловіків почали пропонувати їй вступити в статевий зв'язок. Отримавши відмову, один з них завдав дівчині два удари в обличчя, від яких вона втратила свідомість.

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