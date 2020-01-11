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11 січня • оновлено в 12:29
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Напилася і забула сина: в Одесі поліція шукала горе-матір

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В Одесі 43-річна жінка, з якою був 7-річний син, познайомилася з двома чоловіками на вулиці. Вони пішли за спиртним в магазин, але по дорозі посварилися.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Жінка пішла, забувши дитину. Через час схаменулася і попросила зателефонувати в поліцію продавця найближчого магазину. В цей же час 102 набрали і чоловіки.

Копи знайшли хлопчика і передали матері. На неї склали протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Також про інцидент була проінформована муніципальна служба у справах дітей.

В Одесі поліція шукала п'яну горе-матір

В Одесі поліція шукала п'яну горе-матір

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі Дніпропетровської області 12 листопада жінка закрила у квартирі трьох маленьких дітей, а сама зникла в невідомому напрямку.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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