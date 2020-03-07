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7 березня • оновлено в 14:07
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"Нам потрібна дорога": жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

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В Одеській області протестуючі перекрили кишинівську трасу, Люди вимагають від влади проведення дорожньо-ремонтних робіт.

Про це Odessa.online повідомив журналіст Андрій Анастасов (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Вранці 7 березня жителі Біляївського району Одеської області перекрили трасу Одеса-Кишинів біля повороту на Біляївку. Протестуючі вимагають ремонту автодороги Теплодар-Біляївка-Широка балка.

В результаті акції, учасниками якої стали кілька десятків людей, на кишинівської трасі утворилася пробка.

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

odessa.online

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

odessa.online

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

odessa.online

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

Жителі Одещини перекрили трасу Одеса-Кишинів

odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жителя Одеської області знайшли цілий арсенал вогнепальної зброї та боєприпасів, включаючи кулемети, снайперські гвинтівки і понад 2,5 тисячі патронів і гільз.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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