Наковтався гайок, болтів, саморізів: під Одесою померла дитина, яку лікувала знахарка

В Одеській області померла 10-річна дитина, яка наковталась металевих гайок, болтів і саморізів. Замість того, щоб викликати "швидку", мама хлопчика викликала знахаря.

Дитина дві доби мучилась від болю в животі, йдеться в сюжеті "ТСН". До лікарні хлопчика доставили у вкрай важкому стані з перитонітом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Серце дитини зупинилося в реанімації, його марно намагалися запустити 75 хвилин. Лікарі розповіли, що хлопчика можна було врятувати, якби його привезли хоча б трохи раніше.

Скріншот з відео

"Якби допомогу вчасно надали, то, я думаю, що дитина не те, що б інвалідом не залишилась, а й жила би далі повноцінним життям. І ось ці якісь місцеві знахарі, які там ходили, лікували дитину, давали йому якісь таблетки замість того, щоб дитину госпіталізувати в лікарню", – розповів Дмитро Фомін, головний лікар Любашівської райлікарні.

Скріншот з відео

Уже пізніше медики дізналися, що у хлопчика були ментальні порушення і він потребував особливого догляду. Однак за словами сусідів сім'ї, він ріс у неблагонадійній сім'ї – мати любить випити, а батько днями перебував на роботі. Вчителі підтвердили, що дитиною ніхто не займався.

Скріншот з відео

"Діти мені розповідали, що він на уроці нарве листочки із зошита і так у рот, у рот. Ну якийсь такий він хлопчик", – розповіла вчителька дитини.

Вона зазначила, що замість іграшок він постійно тягав інструменти. Хлопчик не дожив тиждень до свого 11-річчя.

Скріншот з відео

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