НАБУ нагрянуло з обшуками до одеських журналістів. Фото і відео

Співробітники НАБУ вранці 20 грудня прийшли з обшуками в приміщення телеканалу "Думська TV" на вулиці Канатній в Одесі.
Як повідомляють співробітники телеканалу, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця і не дають знімати те, що відбувається, пише "Думська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Правоохоронці вилучили комп'ютери та сервери каналу.
Обшуки на телеканалі Думська-TV
"Думська"
За попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку.
Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ початок розслідування проти трьох "слуг народу".
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