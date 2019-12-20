НАБУ нагрянуло з обшуками до одеських журналістів. Фото і відео

Співробітники НАБУ вранці 20 грудня прийшли з обшуками в приміщення телеканалу "Думська TV" на вулиці Канатній в Одесі.

Як повідомляють співробітники телеканалу, обшук почався близько 9:30. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця і не дають знімати те, що відбувається, пише "Думська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Правоохоронці вилучили комп'ютери та сервери каналу.

Обшуки на телеканалі Думська-TV "Думська"

За попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку.

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, НАБУ початок розслідування проти трьох "слуг народу".

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