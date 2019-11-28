На трасі Київ — Одеса зіткнулися 17 авто: є жертва. Фото і відео

Ранковий туман у Одеській області став причиною низки ДТП в районі 460-го км. траси Київ-Одеса. Відомо про кілька серйозних аварій поблизу Клеверного мосту. В одній зіткнулися водночас 11 автомобілів, а всього в ДТП потрапили 17 авто.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, станом на 9:30 ранку є дані про одного загиблого і трьох потерпілих у чотирьох різних інцидентах на в'їзді до Одеси. Всі вони відбулися вранці між з 6:00 і 8:00, коли на вулиці стояв густий туман.

Смертельна ДТП трапилася за участі легкового автомобіля Geely і вантажівки Mercedes. Внаслідок зіткнення загинув пасажир легковика, а її водій госпіталізований (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

У зв'язку з масовістю аварій на відносно невеликому клаптику київської траси поліція збирається тимчасово його перекрити, поки не оформляться всі аварії.

"Закликаємо всіх водіїв об'їжджати район Клеверного мосту, тому що там вже величезний корок у обидва боки. Таку кількість ДТП не оформлять за пів години, тому ми плануємо перекрити на час оформлення частину траси", – повідомила прессекретарка Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

Низка масштабних ДТП під Одесою Патрульна поліція Одеської області / Facebook

Низка масштабних ДТП під Одесою Патрульна поліція Одеської області / Facebook

Про деталі ДТП також розповіли в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі Одеса – Рені поблизу села Удобне трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє пресслужба поліції, внаслідок зіткнення автомобілів МАN і Volkswagen загинули водій і трои пасажири легковика, серед яких дитина.

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