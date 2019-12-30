"На виклики можна призабули": одеський поліцейський викрив колег. Аудіо

Одеський патрульний Дмитро Шабашов звинуватив своїх колег у корупції і поборах.

Поліцейський опублікував викривальний пост на своїй сторінці в Facebook. Він також виклав аудіозаписи переговорів поліцейських між собою. На них можна почути внутрішні "рознарядки" правоохоронців (щоб послухати записи, проскрольте сторінку до кінця).

Крім того, Дмитро Шабашов обурюється фактами поборів в поліції. За словами чоловіка, його змушували здавати по 200 гривень за зміну на прибиральницю під час чергування на стаціонарному посту при в'їзді в Одесу. За відмову поліцейського перевели в піший патруль. Він також стверджує, що правоохоронці систематично ігнорують виклики по телефону 102, відпрацьовуючи при лише порушення правил дорожнього руху.

Також Шабашов розповідає, що його колеги беруть хабарі, а керівництво закриває на це очі. Читайте повний текст поста поліцейського.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі затримали командира батальйону патрульної поліції Києва Антона Сидоренко, який влаштував п'яний дебош в місцевому кафе і розв'язав бійку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!