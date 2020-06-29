На виїзді з Одеси утворилися величезні затори: авто стоять годинами на дорозі
Затори на дорозі. 24 канал
У понеділок, 29 червня, на трасі Одеса – Київ утворилася величезні затори у напрямку до столиці.
Авто їхали в тягучці в районі Алтестове та на мості через Хаджибейський лиман, повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.
Також ускладнювало рух машин проведення ремонтних робіт на дамбі лиману. Водії до півтора години стояли в заторі, щоб перетнути міст. На місці працювали поліцейські, які регулювали дорожній рух.
Затори на дорозі з Одеси
Пізніше поліція відкрила проїзд у сторону Києва по обидві смуги на Хаджибейській дамбі. Проїзд легкових автомобілів у сторону Одеси відбувається через села Болгарка, Зоряне, Паліївка та Алтестове.
Відзначається, що вантажні авто пропускатимуть за окремим маршрутом у супроводі поліцейських автомобілів. Крім того, на в'їзді в Одесу фури проходять ваговий контроль.
Поліція на дорозі
Схема об'їзду
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на вихідних в Одесі люди відпочивали на пляжах, не дотримуючись правил соціального дистанціювання та не використовуючи захисних засобів.