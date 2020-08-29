На центральному пляжі Чорноморська знайшли величезну міну: людей евакуювали. Фото і відео

Карина Бондаренко Події 15:35, 29.08.2020 Оновлено: 15:46, 29.08.2020

У суботу, 29 серпня, у Чорноморську Одеської області на центральному пляжі знайшли величезну міну часів Другої Світової війни.

Водолази дістали її з води, повідомили в місцевому Telegram-каналі "Одеса Info" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Територію пляжу оточили. Відпочивальників, які перебували в межах 500 метрів, почали виводити з цієї зони в безпечну.

Водолази дістали міну з води
Telegram-канал "Одеса Info"
Міну знайшли в Чорноморську Одеської області
Карти

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, над пляжем у курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області пронеслися кілька військових літаків.

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