На центральному пляжі Чорноморська знайшли величезну міну: людей евакуювали. Фото і відео

На пляжі під Одесою знайшли міну. Колаж

У суботу, 29 серпня, у Чорноморську Одеської області на центральному пляжі знайшли величезну міну часів Другої Світової війни.

Водолази дістали її з води, повідомили в місцевому Telegram-каналі "Одеса Info" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Територію пляжу оточили. Відпочивальників, які перебували в межах 500 метрів, почали виводити з цієї зони в безпечну.

Водолази дістали міну з води Telegram-канал "Одеса Info"

Міну знайшли в Чорноморську Одеської області Карти

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, над пляжем у курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області пронеслися кілька військових літаків.

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