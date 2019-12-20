На трасі Одеса-Рені сталося жахливе ДТП: загинули двоє людей. Фото

Смертельна ДТП сталася ввечері 19 грудня на трасі Одеса-Рені в районі села Утконосівка в умовах сильного туману.

Вантажівка Ford насмерть збила пішохода, а після лоб в лоб врізалась в легковий автомобіль. Водій легковика також загинув, його тіло довелося вирізати з салону. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені bessarabiainform.com

Як розповів водій вантажівки, на його шляху несподівано опинилася людина. Незважаючи на екстрене гальмування, наїзду уникнути не вдалося, після чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з автомобілем Toyota Camry.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід і 46-річний водій легковика загинули на місці. Водій вантажівки госпіталізований в міську лікарню, а двом його пасажирам медичну допомогу надали на місці аварії.

За даним фактом слідчі відкрили провадження у ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені ГУ Нацполіції в Одеській області

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені ГУ Нацполіції в Одеській області

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені bessarabiainform.com

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені bessarabiainform.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ДТП в Одесі потрапила відома українська співачка.

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