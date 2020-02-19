На трасі Одеса-Київ автобус влетів у вантажівку: багато постраждалих. Відео

17 людей постраждали в серйозній аварії за участю рейсового автобуса і вантажівки вночі 19 лютого на трасі Київ-Одеса в Миколаївській області.

На 296 кілометрі автодороги М-05 в районі селища Криве Озеро пасажирський автобус TemsaDiamond компанії "Автолюкс", який прямував з Одеси до Києва, зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo, повідомили в прес-службі управління ДСНС в Миколаївській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомляють в соціальних мережах пасажири автобуса, він влетів в припаркований фуру, у якій були включені "аварійки". Імовірно, водій автобуса заснув за кермом.

В результаті зіткнення різні травми отримали 16 пасажирів автобуса і його водій, який постраждав більше всіх. Рятувальникам довелося витягати чоловіка з транспортного засобу за допомогою спецобладнання. Зараз він у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні Кривоозерської ЦРЛ.

Крім того, Telegram-канал XYDESSA повідомляє, що серед пасажирів автобуса перебувала 15-річна одеська спортсменка, яка їхала до Києва тренуватися. Вона сильно постраждала, отримавши, переломи ребер, струс мозку і, за непідтвердженою інформацією, перелом хребта.

На трасі Одеса-Київ автобус влетів у вантажівку mk.dsns.gov.ua

Всього в момент ДТП в автобусі перебували 39 пасажирів і два водії. Змінний водій автобуса і водій вантажівки не постраждали.

На трасі Одеса-Київ автобус влетів у вантажівку mk.dsns.gov.ua

Відео наслідків зіткнення, в результаті якого у автобуса повністю зім'ята кабіна, опублікував на своїй Facebook-сторінці пасажир автобуса Андрій Мурашкін, який не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня на київській трасі поблизу селища Дачне під Одесою сталася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього зіткнулися 11 транспортних засобів. В результаті ДТП загинув водій автобуса.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!