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На території Одеського нафтопереробного заводу прогримів вибух. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Події
2,8 т.
На території Одеського НПЗ стався вибух

На території Одеського НПЗ стався вибух.

На території Одеського нафтопереробного вибухнула трансформаторна підстанція.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на поліцію, також загорілася трава поруч з підстанцією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На території Одеського НПЗ прогримів вибух

На території Одеського НПЗ прогримів вибух

За словами мешканців мікрорайону Шкодова Гора, розташованого біля підприємства, рівно опівночі в житлових будинках, розташованих біля підприємства. Через п'ять хвилин вони почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції на території заводу.

На території Одеського НПЗ вибухнула підстанція

На території Одеського НПЗ вибухнула підстанція

Видання зазначає, що на місці працюють рятувальники і швидка допомога. Інформації про постраждалих поки немає.

Інформації про постраждалих під час вибуху на Одеському НПЗ поки немає

Інформації про постраждалих під час вибуху на Одеському НПЗ поки немає

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті в Затоці Одеської області 7 серпня сталася пожежа на одній з баз відпочинку.

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