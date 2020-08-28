На території Одеського нафтопереробного заводу прогримів вибух. Фото та відео

На території Одеського нафтопереробного вибухнула трансформаторна підстанція.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на поліцію, також загорілася трава поруч з підстанцією (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На території Одеського НПЗ прогримів вибух

За словами мешканців мікрорайону Шкодова Гора, розташованого біля підприємства, рівно опівночі в житлових будинках, розташованих біля підприємства. Через п'ять хвилин вони почули вибух і побачили яскравий спалах в районі електропідстанції на території заводу.

На території Одеського НПЗ вибухнула підстанція

Видання зазначає, що на місці працюють рятувальники і швидка допомога. Інформації про постраждалих поки немає.

Інформації про постраждалих під час вибуху на Одеському НПЗ поки немає

Як повідомляв OBOZREVATEL, на популярному курорті в Затоці Одеської області 7 серпня сталася пожежа на одній з баз відпочинку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!