На пляжі під Одесою водій вирішив покататися серед людей. Відео

У Приморському водій заїхав на пляж.

На пляжі в селі Приморське в Кілійському районі Одеської області зняли на відео водія, який їхав на машині серед відпочивальників.

Відео 30 серпня поділився Telegram-канал "Одеса INFO". Коли саме був знятий ролик, не уточнюється (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно машину, яка, буксируючи, їде по піску недалеко від води. Авто ззаду штовхає жінка в рожевій футболці.

Деякі відпочивальники вирішили відійти подалі від машини та піднялися зі своїх місць.

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня в Чорноморську Одеської області на центральному пляжі знайшли величезну міну часів Другої світової війни. Через це територію оточили, а відпочивальників, які перебували в межах 500 метрів, евакуювали.

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