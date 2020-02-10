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10 лютого • оновлено в 19:00
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На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл. Фото і відео

1.3т
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У селі Десантне Одеської області 9 лютого сильний вітер зірвав дах спортивного залу в місцевій школі.

Про це повідомили в групі Facebook "Про десантне", – передає Odessa.online.

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За словами заступника голови Вилківської ОТГ Олександра Санжара, цей дах ремонтували всього кілька місяців тому. На роботи з бюджету було виділено 1 млн 200 тис. грн.

А в селі Білолісся Татарбунарського району Одеської області відбулася подібна НП. Там через сильний вітер також зірвало дах з будівлі школи. Як і в першому випадку, ніхто не постраждав.

За інформацією telegram-каналу xydessa, цей дах теж ремонтували не так давно, але він не витримав удару стихії.

На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл

На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл

odessa.online

На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл

На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл

odessa.online

На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл

На півдні Одещини сильний вітер зірвав дахи двох шкіл

odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, негода залишила без електрики 137 населених пунктів в Одеській області. На автотрасі М-15 Одеса – Рені було обмежено рух вантажного транспорту.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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