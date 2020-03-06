На одеському ринку "7 кілометр" двоє чоловіків під'їхали на "Жигулях" до торговця, який на мопеді віз в контейнер дитячий велосипед і мотоблок, відібрали у нього товар і зникли.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Потерпілий викликав поліцію, яка почала переслідування грабіжників. Під час погоні зловмисники збили відвідувачку ринку. Її з травмами руки і стегна доставили в лікарню.

Копи заблокували авто грабіжників, затримали водія. Його спільник під час руху вистрибнув з машини і загубився в натовпі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Затриманий зараз перебуває під домашнім арештом. Його товариша шукають.

На одеському "7 кілометрі" грабіжники збили жінку od.npu.gov.ua

На одеському "7 кілометрі" грабіжники збили жінку od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі невідомі злочинці 4 березня викрали з припаркованого автомобіля портфель з великою сумою грошей.

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