На Одещині в селищі Березино Тарутинського району було виявлено тіло 63-річної жінки з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

На тілі жінки, яке знайшли у неї вдома, були поранення, імовірно від травматичної зброї, в області ключиці, обличчя і живота.

З голови загиблої під час судмедекспертизи дістали гумову кулю. У приміщенні обстановка не була порушена, а двері були зачинені.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

На Одещині знайшли застрелену пенсіонерку delo.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в Татарбунарському райне поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram