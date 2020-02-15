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15 лютого • оновлено в 14:01
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На Одещині знайшли застрелену пенсіонерку

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На Одещині в селищі Березино Тарутинського району було виявлено тіло 63-річної жінки з вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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На тілі жінки, яке знайшли у неї вдома, були поранення, імовірно від травматичної зброї, в області ключиці, обличчя і живота.

З голови загиблої під час судмедекспертизи дістали гумову кулю. У приміщенні обстановка не була порушена, а двері були зачинені.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

На Одещині знайшли застрелену пенсіонерку

На Одещині знайшли застрелену пенсіонерку

delo.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в Татарбунарському райне поліцейські затримали жінку за підозрою у вбивстві свого чоловіка.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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